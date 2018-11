Favoriten: Fünf FPÖ-Bezirksräte spalten sich ab

Turbulenzen in der Wiener FPÖ. Fünf Mandatare haben ihre Abspaltung vom FPÖ-Bezirksklub schriftlich in der Bezirksvorstehung bekannt gegeben. Das teilte SPÖ-Bezirksvorsteher Marcus Franz am Dienstag mit. "Die FPÖ hat in der Bundesregierung ihr wahres Gesicht als Partei der sozialen Kälte gezeigt - da kann nicht einmal mehr die eigene Basis mit", so Franz in einer ersten Reaktion. Seitens der FPÖ lag vorerst noch keine vor, sie kündigte eine Stellungnahme für den späteren Nachmittag an.

Die FPÖ verfügte bisher in Favoriten über 24 von insgesamt 60 Mandaten und lag damit nur knapp hinter der SPÖ (25).

Dem Vernehmen nach handelt es sich bei den Abtrünnigen um eine Gruppe rund um den ehemaligen Klubobmann Wolfgang Fasching. Er soll Dienstag Mittag bereits in die Bundespartei zitiert worden sein.



Aus Bezirkskreisen ist zu vernehmen, dass in der blauen Fraktion personelle Unstimmigkeiten aufgetreten seien. Altgedienten Funktionären, die viele Jahre in der Basisarbeit im Bezirk tätig waren, seien eine Reihe von jungen Burschenschaftern mit wenig politischer Erfahrung vor die Nase gesetzt worden. Auch eine Unzufriedenheit mit der FPÖ-Politik in der Bundesregierung könnte eine Rolle gespielt haben. Die fünf Mandatare werden voraussichtlich schon bei der nächsten Sitzung des Bezirks als eigener Klub antreten. Offen ist allerdings noch, wie dieser heißen wird.