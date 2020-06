Favoriten: Festnahmen nach Einbruchsversuch und Drogenhandel

In Wien-Favoriten ist es am Dienstag zu mehreren Polizeieinsätzen mit Festnahmen gekommen. Bereits am frühen Vormittag wurde ein 16-Jähriger nach einem versuchten Einbruch in ein Gartenhaus und kurzer Flucht in der Fürstenhoferstraße von der Polizei angehalten und festgenommen.

Am Nachmittag beobachten Beamte im Streifendienst zwei Personen bei einem mutmaßlichen Drogendeal in der Gußriegelstraße. Der 23-jähriger Verkäufer wurde festgenommen, es wurden geringe Mengen Cannabis sichergestellt. Der 24-jährige Abnehmer wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Verpassen Sie keine Meldung wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: