Favoriten: Aggressiver Mann musste mit Fußfesseln beruhigt werden

Am Montagabend dürfte es zu einer Auseinandersetzung zwischen sechs Personen in der Favoritenstraße gekommen sein. Die Beamten konnten drei Beteiligte anhalten, zwei von ihnen waren leicht am Kopf und den Händen verletzt.

Ein 33-jähriger Türke wurde gegenüber den Polizisten immer aggressiver, weshalb er festgenommen werden musste. Da er noch immer so heftig tobte, mussten die Beamten ihm neben Hand- auch Fußfesseln anlegen, um heftige Tritte zu unterbinden.

