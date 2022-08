Faustschlag ins Gesicht: Drei verletzte Polizisten nach Festnahme in Wien

Ein Streit zwischen dem Filialleiter und einem ehemaligen Mitarbeiter eines Restaurants im ersten Bezirk ist am Montagvormittag eskaliert. Der 23-Jährige hielt sich nicht an das Lokalverbot, das gegen ihn verhängt worden war und marschierte in die Filiale. Als kurz darauf mehrere Polizisten eintrafen, wehrte sich der junge Mann aus Afghanistan heftig gegen seine Festnahme.

Mit der Faust schlug er einem der Beamten mitten ins Gesicht, auch zwei andere Polizisten wurden verletzt. Nur mithilfe von Pfefferspray konnte der aggressive 23-Jährige schließlich überwältigt und festgenommen werden.

