Fast 50 Lenker unter Drogeneinfluss in drei Tagen auf den Straßen Wiens

Die Landesverkehrsabteilung Wien führte gemeinsam mit einer Amtsärztin, zwei Schnellrichtern und den Stadtpolizeikommanden in Margareten, Favoriten und Simmering mehrere Verkehrsschwerpunkte über das Wochenende durch.

Ziel der Schwerpunktkontrollen waren Lenker, die unter Drogeneinfluss fahren. Insgesamt wurden vom 19. bis 21. November 46 durch Rauschgift beeinträchtigte Lenker aus dem Verkehr gezogen, zehn weitere Fahrer wurden nach der Verweigerung der Untersuchung angezeigt und ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Hanfmesse als Ursache?

Des Weiteren wurden aufgrund von widerrechtlichen technischen Veränderungen an Fahrzeugen 32 Personen angezeigt sowie die Kennzeichentafeln von fünf Fahrzeugen abgenommen. Wegen diverser verkehrsrechtlicher Übertretungen wurden 193 Anzeigen und 86 Organmandate ausgesprochen. "Dank des unermüdlichen Einsatzes der Beamten konnte ein wesentlicher Beitrag zur Verkehrssicherheit geleistet werden", sagte ein Polizeisprecher.

Als Grund für die relativ hohe Zahl der Fahrer unter Drogeneinfluss sieht die Polizei eine legale Hanfmesse in der Marx Halle in der Landstraße, die am Wochenende unter dem Namen "Cultiva Hanfmesse & Kongress" stattfand. Es könnte sein, dass mehrere Besucher nach dem Konsum von Hanf in ihr Auto gestiegen sind.

