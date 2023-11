Familienstreit in Währing: 25-Jähriger griff zu Butterfly-Messer

Aufgrund eines Familienstreits soll ein 25-jähriger Rumäne seine 55-jährige Tante in deren Wohnung in Währing attackiert haben. Offenbar schmiss er auch einen Kühlschrank um, wobei er die Frau an der Hand verletzte. Als die 55-Jährige die Polizei rufen wollte, soll der 25-Jährige ihr in ein Zimmer nachgelaufen sein und diese mit einem Butterfly-Messer bedroht haben.

In weiterer Folge flüchtete der Tatverdächtige aus der Wohnung durch ein Fenster und beschädigte auch dieses.

Schließlich beruhigte sich der junge Mann aber und ließ sich am Telefon überzeugen, in die Wohnung zurückzukehren. Dort wurde er vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam.

Hilfe für Betroffene

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.

Weitere Ansprechpartner:

Frauenhelpline: 0800 222 555

Wiener Interventionsstelle/Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217

Opfer-Notruf: 0800 112 112

Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

