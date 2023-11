Keine Strafe für Mann, der Katze aus dem 22. Stock warf

Ein Mann, der am 9. Juli 2023 in Wien-Brigittenau einen Home-Trainer, Blumenvasen und seine Katze aus dem Fenster seiner im 22. Stock gelegenen Wohnung geworfen hatte, hätte am Donnerstag am Wiener Landesgericht in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen werden sollen. Dem psychiatrischen Sachverständigen Peter Hofmann zufolge befand sich der 40-Jährige zum Tatzeitpunkt in einer "fulminanten Psychose". Ein Schöffensenat wies allerdings den Unterbringungsantrag ab.

Dass der Mann nicht schuldfähig war, als er seine geliebte Katze tötete, stand außer Zweifel. Als Polizeibeamte in seiner Wohnung auftauchten, nachdem das verendete Tier sowie zerbrochenes Wohnungsinventar auf der Straße entdeckt worden waren, hatte er einen Polizisten mit einem Krug Wasser übergossen. Anschließend erklärte er dem Beamten, er habe seine Katze "in die Freiheit entlassen". Drei Tage zuvor hatte der Mann bereits am Flughafen Schwechat für einen Polizeieinsatz gesorgt, indem er sich in einem Flieger verhaltensauffällig verhielt, aus der Maschine gebracht und von Beamten gebändigt werden musste.

Der 40-Jährige war bis dahin nie psychisch auffällig gewesen. Hinweise auf eine Erkrankung lagen nicht vor. Für Gerichtspsychiater Hofmann war dessen ungeachtet erwiesen, dass der 40-Jährige in eine schizoaffektive Psychose geraten war. "Er ist komplett verrückt geworden", sagte der Experte. Der Mann habe "den Bezug zur Realität verloren".