40-Jähriger warf in Wien Katze und Heimtrainer aus dem Fenster

Beamte wurden am Sonntagvormittag in die Brigittenau gerufen, da ein 40-jähriger Österreicher mehrere Gegenstände aus dem Fenster einer Wohnung im 22. Stock geworfen haben soll. Außerdem soll er mit einer Langwaffe Richtung Boden gezielt haben. Am Einsatzort angekommen konnten die Polizisten Blumenvasen, Bücher sowie eine tote Katze am Boden vor dem Wohnhaus finden. Plötzlich warf der Mann auch noch einen Heimtrainer aus dem Fenster.

Mann wurde festgenommen

Die Beamten gingen zur betroffenen Wohnung. Da auch nach mehrmaligem Klopfen die Tür nicht geöffnet wurde, verschafften sich die Polizisten mit Gewalt Zugang. Dort trafen sie auf den 40-Jährigen, der sich ihnen mit einem Krug in der Hand näherte.

Nachdem er einen Polizisten mit der Flüssigkeit anschüttete, an dem ballistischem Gillet eines Beamten anzog, so dass dieses beschädigt wurde und versuchte die Polizisten mit Faustschlägen zu attackieren, wurde er vorläufig festgenommen.