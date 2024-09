Familienstreit in Wien wurde offenbar mit Messern und Fäusten "geregelt"

Aus noch ungeklärten Gründen kam es in der Nacht auf Montag in der Tannengasse in Rudolfsheim-Fünfhaus zu einem Streit zwischen mehreren jungen Männern aus zwei Familien. Bei dem Streit auf offener Straße gingen die Verdächtigen mit Fäusten und Messern aufeinander los. Als die Polizei eintraf, waren vier der Involvierten verletzt.