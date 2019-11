"Congratulations! You have been chosen as one of among 10 in our competition for a cinema tour." "Gratulation! Sie sind einer von zehn Gewinnern einer Kino-Tour."

Um den vermeintlichen Gewinn zugeschickt zu bekommen, werden die Nutzer aufgefordert, ihre Kontodaten anzugeben, und eine Versandgebühr in der Höhe von zwei Euro zu überweisen - per Kreditkarte.