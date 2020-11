Falsche Polizisten betrogen älteres Ehepaar um sechsstelligen Betrag

Ein Ehepaar erhielt am Mittwochnachmittag von einem Unbekannten einen Anruf, dass die Tochter nach einem schweren Autounfall in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Mann gab sich am Telefon als Polizist aus und forderte von Senioren im Alter von 87 und 81 Jahren eine Kaution zur Behandlung der Tochter.

Der Anrufer gab weiters an, dass jemand bei der Wohnung in Wien-Währing vorbeikommen werde, um das Geld abzuholen. Erst dann könne die Tochter weiter behandelt werden. Das Ehepaar händigte daraufhin Bargeld und Schmuck in sechsstelliger Höhe aus.

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei warnt zudem eindringlich vor derartigen Betrugsmaschen und empfiehlt im Verdachtsfall wie folgt vorzugehen:

Sollten Sie oder einer Ihrer Angehörigen einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf und melden Sie diesen Anruf umgehend unter der Notrufnummer 133.

Die Polizei tätigt keine Anrufe bei denen Bargeld oder andere Wertgegenstände als Kaution für verletzte Angehörige gefordert werden.

Nehmen Sie Kontakt mit dem Angehörigen auf und fragen Sie nach, ob die Angaben der Wahrheit entsprechen.

Lassen Sie sich dabei jedoch keine Telefonnummer vom Anrufer (falschen Polizisten) geben, sondern wählen Sie die Nummer unter der Sie den Angehörigen üblicherweise erreichen.

