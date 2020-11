Auf vier Pfoten gegen den Terror: Der Einsatz der Polizeidiensthunde

Am Abend des Terroranschlags in der Wiener Innenstadt, waren auch Polizeihunde im Einsatz. Die ersten Polizeidiensthundeführer trafen kurz nach der WEGA am Tatort ein und begannen sofort, die anderen Polizisten zu unterstützen. Die Einheit kümmerte sich um Verwundete aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich und besetzte wichtige Schlüsselpositionen.

„Die ersten Minuten waren extrem herausfordernd für uns, weil die Lage am Beginn äußerst unübersichtlich war. Wir haben gemeinsam mit den bereits anwesenden Kollegen versucht, halbwegs Ordnung in das Einsatzgeschehen zu bringen, verletzte Personen an einen Sammelpunkt zu bringen und diesen zu sichern. Eine verletzte Frau hat sich an uns geklammert und uns bis zur Übergabe an die Rettung nicht mehr losgelassen“ erzählt einer der Polizeidiensthundeführer.