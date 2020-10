Falsche Kriminalbeamte tappten echter Polizei in die Falle

Einmal mehr versuchen falsche Kriminalbeamte in Wien, ältere Menschen um ihre Ersparnisse zu bringen. Bei einer erst 59-Jährigen in Meidling gerieten sie jedoch an die Falsche. Die Frau wandte sich an die echte Exekutive, die der Betrügerbande eine Falle stellte. Eine 27-Jährige wurde am Freitagnachmittag in der Hetzendorfer Straße festgenommen.

Die Wiener Polizei warnte aus diesem Anlass einmal mehr vor dieser Betrugsmasche. Die 59-Jährige war laut Polizeisprecher Markus Dittrich in den vergangenen Tagen mehrfach von einem falschen Polizeibeamten kontaktiert worden. Er dürfte sie wiederholt aufgefordert haben, ihr gesamtes Geld abzuheben und alle anderen Wertgegenstände bereitzustellen, weil die „Mafia“ in Meidling tätig sei.

Als der Mann am Donnerstag ein weiteres Mal anrief, wandte sich die offensichtlich verängstigte Frau an die - echte - Polizeiinspektion in der Hufelandgasse. Die Beamten schalteten den Betrugsbereich des Landeskriminalamtes (LKA) Wien ein.

Präpariertes Geldkuvert

Die Ermittler observierten daraufhin die Frau zu ihrem Schutz und instruierten sie, mit den Tätern zu kooperieren. Ihre Bank wurde ebenfalls informiert. Als der Mann am Freitag erneut anrief, lagen die Kriminalisten bereits auf der Lauer. Der Unbekannte forderte die 59-Jährige auf, ihr Bargeld abzuheben, ihre Wertgegenstände zusammenzusammeln und bei einer Müllinsel gegenüber ihres Wohnhauses zu deponieren.

Die Frau tat so, als würde sie der Aufforderung Folge leisten. Sie ging zu ihrer Bank und deponierte ein entsprechend präpariertes Kuvert am vereinbarten Übergabeort.

Am frühen Nachmittag kam die 27-jährige türkische Staatsbürgerin zu der Müllinsel, beendete ein Telefonat und begann offensichtlich, nach den deponierten Wertsachen zu suchen. Die LKA-Ermittler nahmen sie daraufhin fest. In ersten Einvernahmen bestritt sie jede Beteiligung an dem Betrugsversuch.

Tipps der Polizei

Die Wiener Polizei erneuerte in diesem Zusammenhang ihre Präventionstipps: