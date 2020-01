Falsch geparkt: Wenn Räder und E-Scooter im Donaukanal landen

E-Schooter und Fahrräder gehören auf die Straße oder auf Radwege. Einkaufswagerln in den Supermarkt und Parkbänke in den Park. Nichts verloren haben diese Dinge im Donaukanal. Doch genau vom dortigen Grund holte die Wasserstraßen-Gesellschaft viadonau zuletzt wieder Unmegen an diesen Dingen.