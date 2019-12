"Zu chaotisch": Graz erlaubt keine Leih-E-Scooter

Seit Monaten tüftelt das Rathaus an einem Projekt und klaren Leitlinien, höchstens 300 Mietroller wollte die eigentlich zustänige Verkehrsstadträtin Elke Kahr, KPÖ, zulassen. Doch Nagl und Eustacchio nahmen ihr die Entscheidung am Mittwoch aus der Hand, die ÖVP-FPÖ-Partner führten mehrere Punkte ins Treffen: So seien Leih-Scooter ökologisch bedenklich, denn sie wiesen nur eine kurze Haltbarkeit auf, das produziere Elektroschrott.

Rollen statt gehen

Außerdem ersetzten sie nicht Fahrten mit Kraftfahrzeugen, sondern Wege, die sonst zu Fuß erledigt würden. Zusätzlich bestehe eine erhöhte Unfallhäufigkeit. "Achtlos herumliegende E-Scooter stellen nicht nur für ältere Menschen eine unvertretbare Hürde im öffentlichen Raum dar", kommentiert Vizebürgermeister Eustacchio. Wien sollte "uns ein mahnendes Beispiel sein", legt Stadtchef Nagl nach. "Dort hat man versucht, mit einer ortspolizeilichen Verordnung dem Chaos Herr zu werden - jeodch mit bescheidenem Erfolg."

Damit wendet sich Graz als erste Stadt Österreichs von dem Leihsystem ab. Weltweit betrachtet sei man jedoch mit der Entscheidung nicht allein, betont Nagl: Auch Mailand und New York, die "hippsten Metropolen der Welt", hätten sich von Miet-Rollern verabschiedet.