Fall Kampusch: Auf eigene Faust ermittelt

Ein Auslöser für die illegalen Aktionen des Polizisten war ein Kontakt mit dem pensionierten Präsidenten des Obersten Gerichtshofs, Johann Rzeszut. Der war damals Mitglied einer Evaluierungskommission, die Versäumnisse im Entführungsfall Kampusch nachgehen sollte. Rzeszut zweifelte die Einzeltätertheorie an und unterstellte Kampusch eine verheimlichte Schwangerschaft.

"Wirklich tätig geworden" sei der Polizist aber erst nach einem Vortrag eines FPÖ-Nationalratsabgeordneten, der dabei über zahlreiche Ungereimtheiten in dem Fall berichtete. Zunächst ermittelte er in einer Wiener Klinik, wo das Kind auf die Welt gekommen war. Nachdem der Polizist herausfand, dass Kampusch nicht die Mutter des Kindes sein konnte und ein Vater bei der Geburt nicht angegeben wurde, versuchte er an die DNA des Kindes heranzukommen.

In einer Volksschule versuchte er an ein Taschentuch des Kindes zu gelangen. Das flog auf. Im Prozess, der im August fortgesetzt wird, wird Ex-Präsident Rzeszut nicht aussagen. Ihm droht in der Causa Kampusch selbst ein Verfahren. Die Staatsanwaltschaft Linz ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts der falschen Zeugenaussage.