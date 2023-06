Faible für Stöckelschuhe: Schüler soll in Wien Frauen gestalkt haben

Ein Fall von jahrelangem, massivem Stalking ist am Montag am Wiener Straflandesgericht verhandelt worden. Angeklagt war ein mittlerweile 18-jähriger Schüler, der bereits vor vier Jahren mit seiner beharrlichen Verfolgung begonnen haben soll. Laut Anklage hat er Nachbarinnen in seinem Wohnhaus in der Donaustadt aufgelauert, sie beobachtet und belästigt. Er bekannte sich teilweise schuldig.

Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum

Neben Stalking war auch sexuelle Belästigung sowie teils versuchte und teils vollzogene Körperverletzung angeklagt. Die Staatsanwaltschaft beantragte aufgrund seiner Gefährlichkeit zusätzlich eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum nach Paragraf 21/2 Strafgesetzbuch. Der psychiatrische Gutachter Peter Hofmann hat den jungen Mann begutachtet. Seine Expertise wird am 7. August vorgetragen. Weitere Zeugen wurden beantragt und die Verhandlung vertagt.