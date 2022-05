Fahrzeuglenker prügelten sich am Pannenstreifen der Tangente

Eigentlich wurden die Polizisten Montagabend wegen eines Verkehrsunfalles mit drei Fahrzeugen auf der A23 am Kaisermühlendamm alarmiert. Der Unfall allerdings artete in eine Schlägerei aus.

Zwei Autos, die vollbesetzt mit Familienmitgliedern waren, gerieten mit den Insassen eines weißen Kastenwagens in Konflikt. Darauhin stellten die Lenker ihre Fahrzeuge am Pannenstreifen ab. Es entwickelte sich erst ein heftiger Streit. Dabei wurden zwei Brüder im Alter von 23 und 26 Jahren unter anderem an der Nase verletzt. Bei dem Handgemenge rissen die Brüder einem Kontrahenten eine Kette vom Hals - am Anhänger befand sich ein Geburtsdatum.

Beim Versuch zu schlichten, erlitten auch die anwesende 45-jährige Mutter und die 17-jährige Schwester Prellungen.

Nachdem sich die Situation beruhigte, sollen die beiden Tatverdächtigen mit dem Kastenwagen noch zurückgesetzt haben und dabei das Auto eines Kontrahenten beschädigt haben. Dann fuhr der Kastenwagen davon. Sein Kennzeichen ist bekannt. Die Ausforschung läuft.

