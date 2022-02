Fahrzeug in Brand gesetzt: Nächtlicher Einsatz in Favoriten

In der Nacht auf Montag wurde die Polizei wegen eines brennenden Fahrzeugs in Favoriten alarmiert. Mit einem Handfeuerlöscher konnten die Beamten ein Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge verhindern. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr konnten den Brand in der Folge löschen.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Es wurden keine weiteren Fahrzeuge beschädigt. Die Brandursache ist noch unklar. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

