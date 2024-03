Simmering: Wiener Polizei sucht nach brutalen Park-Räubern

Die Wiener Polizei fahndet nach einer brutalen Attacke in einem Park in Simmering nach zwei Räubern. Die Männer malträtierten vor etwa einem Monat einen 19-Jährigen zuerst mit Schlägen und Tritten gegen seinen Kopf. Dann kassierten sie sein Handy. Und zu guter Letzt musste der junge Mann auch noch mit seiner Bankomatkarte Geld beheben, ansonsten würde er "eine Kugel in den Kopf" bekommen, so die Polizei am Dienstag. Die Beutehöhe lag da nicht einmal bei 100 Euro.

Bilder aus Überwachungskamera

Der Überfall wurde am 11. Februar am späten Nachmittag im Nahbereich des bzw. im Herderpark verübt. Die beiden Täter konnten fliehen. Jetzt hat die Polizei Fotos aus der Überwachungskamera der Bank sichergestellt. Darauf ist einer der Täter - ein etwa 25 Jahre alter Mann - zu sehen. Er ist an die 1,75 Meter groß und trug damals einen Dreitagebart. Er war mit einer schwarzen Jacke, einer grünen Cargohose, weißen Sportschuhe sowie einer schwarzen Sonnenbrille der Marke "Versace" bekleidet.