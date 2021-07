Fahndung: Wien-Tourist bei Date um 6.000 Euro erleichtert

Ein via Dating-App vereinbartes Treffen verlief in Wien für einen Touristen so gar nicht nach Wunsch. Wie erst jetzt bekannt wurde, verabredete sich der 30-Jährige bereits Ende März mit einem ihm unbekannten Mann in einem gemieteten Apartment in der Stiegergasse in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus.

Bei dem abendlichen Treffen, das über die Datingplattform "Grinder" zustande kam, hatte der Wien-Urlauber offenbar 6.000 Euro Bargeld in einem Kuvert dabei. Als er auf der Toilette war, soll sich seine Begleitung das Geld und das Portemonnaie des Mannes geschnappt und sich damit aus dem Staub gemacht haben. In der Geldbörse befanden sich auch die Reisedokumente des 30-Jährigen.