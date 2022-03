Am Nachmittag des 25. Februar dürfte ein Mann versucht haben, einem Bub eine Stofftasche in der Gumpendorfer Straße in Wien-Mariahilf zu rauben.

In der Stofftasche des 14-jährigen Opfers befanden sich seine Sportschuhe. Dabei fielen die Schuhe zu Boden und der Unbekannte flüchtete ohne Beute.