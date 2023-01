Fahndung: Betrüger entlockten Opfer in Wien Goldschmuck

Einmal mehr schlugen Kriminelle in Wien mit einer bekannten Masche zu. Der Vorfall ereignete sich bereits am 28. September des Vorjahres.

Zwischen 10 und 14 Uhr läuteten zwei Männer und eine Frau in Favoriten an der Tür ihres Opfers, und gaben an, dass die Tochter der Frau in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt war und sie nun einen Kaution entrichten müsse.