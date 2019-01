Explosion in Gemeindebau, fünf Menschen im Spital

In einem Gemeindebau in der Engerthstaße in Wien-Leopoldstadt entstand aus einem Zimmerbrand eine ohrenbetäubende Verpuffung, wie oe24.at berichtet. Zu dem Knall kam es am Dienstagabend gegen 20 Uhr.

Der Brandherd befand sich im vierten Stock des Wohnhauses. Zwölf Autos der Wiener Berufsrettung und mehr als ein Dutzend Feuerwehrautos waren vor Ort, ebenso die Polizei.

Laut Berufsrettung wurden fünf Menschen ins Krankenhaus eingeliefert, die an Übelkeit und Kopfschmerzen litten. Durch den Brand selbst wurde laut Rettungssprecher Andreas Huber aber niemand verletzt.