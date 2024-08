Excel-Fauxpas in ÖVP-Bezirk: Warum Hietzing keine Bäume bekommt

Schon im Jahr 2022 wurde eine überparteiliche Arbeitsgruppe eingerichtet, die unter anderem die neuen Baumstandorte ermitteln sollte. Dazu wurde besagte Excel-Liste erstellt – nur leider nicht an die ÖBB weitergeleitet, so der Vorwurf der Hietzinger Grünen und Neos.

Keine Bäume, kein Geld

Die luden am Donnerstag zu einer Pressekonferenz ein. Die Kritik an der Bezirksvorstehung: Seit Februar sei in Sitzungen an die Dringlichkeit der Liste erinnert worden. Die fehlende Datei mit den gewünschten Baumstandorten habe zur Folge gehabt, dass die ÖBB das Ursprungsangebot zurückgezogen hat. Stattdessen würde das Bundesbahnen-Angebot jetzt Privatpersonen die Möglichkeit geben, Nachpflanzungen in ihren Gärten zu finanzieren.

„Es ist absurd, dass sich die ÖVP über ein geringes Budget in Hietzing beschwert und dann 500.000 Euro liegen lässt“, sagte Katharina Kainz (Neos Hietzing).

„Wir müssen wirklich raus aus dem Asphalt. Jeder Baum ist notwendig für mehr Abkühlung bei der Hitze“, ergänzte Christopher Hetfleisch (Grüne Hietzing). Bei beiden Parteien herrsche großes Unverständnis für die scheinbare Untätigkeit.

Liste verspätet gesendet

Erst am 31. Juli, also an dem Tag, an dem Grüne und Neos gemeinsam die Pressekonferenz zum Thema ankündigten, sei die besagte Liste, wenngleich eine veraltete Version, an die zuständige Stelle weitergeleitet worden.

Doch nicht nur Grün und Pink zeigen sich verärgert über die Kommunikation. Gleich drei unterschiedliche Bürgerinitiativen gibt es aktuell rund um die Verbindungsbahn.