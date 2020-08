Europaweit gesuchter Serbe in Wien festgenommen

Zielfahndern des Landeskriminalamts Wien gelang es am Dienstag um die Mittagszeit in der Breitenfelder Gasse in Wien-Josefstadt einen europaweit gesuchten Serben festzunehmen. Gegen den 52-Jährigen bestand ein europäischer Haftbefehl, weil er im Jahr 2016 in Dortmund zwei Personen lebensgefährlich verletzt haben soll.

Der 52-Jährige wurde in eine Justizanstalt überstellt. Er soll nun nach Deutschland ausgeliefert werden.

