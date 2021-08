Europaweit gesuchter Einbrecher in Wien festgenommen

Ein 39-jähriger Pole wurde wegen schweren Raubes und Einbruchsdiebstahls bereits in ganz Europa gesucht. Wie sich herausstellte, war der Verdächtige in Wien untergetaucht. Wie jetzt bekannt wurde, waren Fahnder aus der Bundeshauptstadt dem mutmaßlichen Räuber bereits länger auf der Spur.

Heute, Mittwoch, ist es den Ermittlern des Landeskriminalamts in den frühen Morgenstunden gelungen, den 39-Jährigen in der Pfeilgasse in Wien-Josefstadt festzunehmen. Aufgrund eines europäischen Haftbefehls wurde der Festgenommene sofort in eine Justizanstalt gebracht.

