Europaweit gesuchter Einbrecher in Wien festgenommen

Ein 31-jähriger mutmaßlicher Wohnungseinbrecher wurde am Mittwochabend von der Wiener Polizei erwischt, als er sich gerade Zutritt zu einem Objekt in der Ybbsstraße in Wien-Leopoldstadt verschaffen wollte.

Der Mann wurde sofort festgenommen. Davor soll der Tatverdächtige mit einem Schraubenzieher die Wohnungstüre aufgebrochen haben, um sich Zutritt zu verschaffen. Es stellte sich heraus, dass der Mann bereits wegen Eigentumsdelikten per EU-Haftbefehl gesucht wurde. Der Georgier befindet sich in Haft.

