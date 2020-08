Zielfahnder des Landeskriminalamtes Wien konnten auf Grund gezielter Fahndungsmaßnahmen einen 40-jährigen slowakischen Staatsangehörigen am Dienstag um 12 Uhr in einer Wohnung in der Linzer Straße in Wien-Penzing festnehmen.

Der Verdächtige wird wegen Suchtmittelhandels in der Slowakei gesucht. Der 40-Jährige wurde in eine Justizanstalt eingeliefert.