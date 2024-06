Europaschule für Wien: Konzept an EU übermittelt

Paris, Brüssel, Kopenhagen und Tirol haben eine. Wien will nachziehen und setzt die nächsten Schritte, um eine Anerkannte Europäische Schule (AES) in die Stadt zu holen.

Im Wiener Gemeinderat wurde dies im Jänner mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP, Grünen und Neos beschlossen, jetzt hat Bildungsminister Martin Polaschek den ersten Konzeptvorschlag an die Europäische Union übermittelt. Läuft alles nach Plan, könnte 2027 die Schule in Wien eröffnet werden.

„Zudem erhalten die Schülerinnen und Schüler der neuen Anerkannten Europäischen Schule den Schlüssel in Form einer international anerkannten Matura, der ihnen die Türen der Universitäten in ganz Europa und darüber hinaus öffnet“, so Polaschek.

In einer AES lernen Kinder aller Altersstufen, besonders jene, deren Eltern für EU-Institutionen arbeiten, mehrsprachigen Umfeld. Lehrerinnen und Lehrer aus verschiedenen EU-Ländern unterrichten die Schüler nicht nur auf Deutsch, sondern auch in ihren Muttersprachen.

In der Studie gibt es auch eine grobe Schätzung zu den Kosten: Im Falle eines Neubaus wird mit 50 Millionen Euro für die Errichtung gerechnet, sowie rund 20-25 Millionen Euro an laufenden Kosten.