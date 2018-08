Essverbot in U6: Abstimmung endet am Sonntag

Die Wiener Linien lassen derzeit abstimmen, welche Speisen künftig auf der U-Bahn-Linie U6 verboten sein sollen. Am Sonntag endet das Voting. Bis spätestens Anfang September, dem anvisierten Beginn des Testversuchs, soll dann endgültig geklärt sein, was noch in den Zügen verspeist werden darf. Gestraft wird zumindest in der ersten Phase aber nicht.

Das Interesse an der Umfrage sei sehr hoch, sagte eine Wiener-Linien-Sprecherin auf APA-Anfrage: "Wir bewegen uns im hohen fünfstelligen Bereich." Noch bis Ende der Woche kann man seine Meinung darüber kundtun, ob etwa "geruchsintensive Speisen", Sushi, gefüllte Weckerl, Eis oder überhaupt alles Essbare in den U6-Waggons künftig ein No-Go sein soll. Zusätzlich wird gefragt, ob eine Ausweitung des Banns auf andere U-Bahn-Linien gewünscht ist.