Nach U6-Vorstoß: "Ess- und Trinkverbot in allen Öffis"

Zudem strebt Schopf die bestmögliche Information an. Der Verkehrsplaner legt großen Wert auf Innovationen punkto Digitalisierung und will Mobilitäts-Apps forcieren. Wünschenswert seien auch „multimodale Haltestellen“ – also Stationen, an denen den Öffi-Fahrgästen ergänzende Fahrzeugarten, wie zum Beispiel Leihfahrräder zur Verfügung gestellt werden. Mit den beliebten E-Scootern kann sich Schopf dagegen kaum anfreunden.

Bei größeren Vorhaben, wie etwa der Einführung des Essensverbots in der U6 oder auch der Routensuche für den 13A, müssten die Kunden zeitgerecht in den Entscheidungsprozess eingebunden werden, meint Schopf. Der Fahrgastbeirat könne dann als Korrektiv tätig sein und Empfehlungen aussprechen.

Der arbeitet übrigens ehrenamtlich. Die einzigen Belohnungen, die die acht Frauen und acht Männer bekämen, seien „eine Suppe nach den Sitzungen und eine Weihnachtsfeier“.