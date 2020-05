ESC: Sturmtief "Erik" lässt Gäste im Regen stehen

Am Samstag muss man schließlich in ganz Österreich mit kräftigem und teils gewittrigem Regen rechnen. Somit verläuft auch das Finale des Song Contests am Samstagabend in Wien kühl und nass. Eine kurze Regenunterbrechung während der Aufführung ist nicht in Sicht. "Halbwegs trocken verlaufen die Public Viewing Events wohl nur im Raum Dornbirn und Schwaz", prophezeit Meteorologe Clemens Teutsch-Zumtobel.

Das trübe Wetter bleibt auch am Pfingstsonntag bestehen. Eine kurze Auflockerung ist am Pfingstmontag in Sicht, ehe sich am Dienstag wieder Regenschauer und Gewitterwolken ausbreiten. Die Gefahr vor Sturm und Hagel ist vorerst aber gebannt. Nach den schweren Schäden in der Landwirtschaft und den Überschwemmungen im Burgenland und der Steiermark können Bewohner und Feuerwehr dort durchatmen. Die Song-Contest-Stimmung hält sich dort aber wohl in Grenzen.

Auf dem Wiener Rathausplatz ist man für das schlechte Wetter jedenfalls gerüstet. Für die Zuschauer liegen laut Martin Brezovich, Organisator des Eurovision Village, "Unmengen an Regenponchos" bereit. Extra überdacht wird der Rathausplatz aber nicht. Das Programm könne plangemäß stattfinden.

Sollten die Künstler auf der Bühne wegen Starkregens weiter nach hinten in einen geschützten Bereich rücken müssen, werden Live-Kameras die Show auf die Großbildleinwände übertragen, sagt Brezovich: "Für Samstag sehe ich wettermäßig jedenfalls nicht schwarz."