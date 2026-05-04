ESC in Wien: Sechs "Welcome Desks" für Fans eingerichtet

In der Woche des Song Contests ist die Grätzelpolizei der Wiener Innenstadt in der Touristinfo am Albertinaplatz im Einsatz.

Für Touristen wie Bewohner

Die Beamtinnen und Beamten sollen dort dem ESC-Publikum, aber auch den Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt für Sicherheitsfragen zur Verfügung stehen. Das teilte der WienTourismus am Montag in einer Aussendung mit. Außerdem gibt es sechs Welcome Desks an zentralen Standorten in der Stadt für die Betreuung der Eurovision-Fans.