ESC in Wien: Sechs "Welcome Desks" für Fans eingerichtet
In der Woche des Song Contests ist die Grätzelpolizei der Wiener Innenstadt in der Touristinfo am Albertinaplatz im Einsatz.
Für Touristen wie Bewohner
Die Beamtinnen und Beamten sollen dort dem ESC-Publikum, aber auch den Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt für Sicherheitsfragen zur Verfügung stehen. Das teilte der WienTourismus am Montag in einer Aussendung mit. Außerdem gibt es sechs Welcome Desks an zentralen Standorten in der Stadt für die Betreuung der Eurovision-Fans.
Der Infostand der Wiener Polizei ist vom 11. Mai bis zum Finaltag am 16. Mai täglich von 10 bis 13 Uhr eingerichtet, um sicherheitsrelevante Fragen zu beantworten.
"Persönliche Ansprechpartner wichtig"
"Gerade bei einer internationalen Großveranstaltung wie dem Eurovision Song Contest sind persönliche Ansprechpartnerinnen und -partner vor Ort wichtig - für Wienerinnen und Wiener ebenso wie für alle angereisten Eurovision-Fans", betonte Norbert Kettner, ESC-Koordinator der Stadt Wien und Geschäftsführer des WienTourismus.
Mit den Welcome Desks wolle man "den Jubiläums-ESC für alle zu einem unvergesslichen Erlebnis (...) machen". Rund 30 Mitarbeitende und Volunteers sind bei den Welcome Desks täglich im Einsatz.
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