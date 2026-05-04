Public Viewing ESC

Wo man den Song Contest in Wien schauen kann

Ganz Wien schaut 2026 den Eurovision Song Contest. Vom Rathausplatz über das Votiv Kino bis hin zum Palais Auersperg: diese Public-Viewing-Veranstaltungen gibt es heuer.
Johanna Worel
04.05.2026, 10:43

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Song Contest Wien Red Carpet Rathausplatz

Zusammenfassung

  • In ganz Wien gibt es zahlreiche Public-Viewing-Events für den Eurovision Song Contest 2026.
  • Das Palais Auersperg und das Eurovision Village am Rathausplatz bieten umfangreiche Programme.
  • Auch Orte wie die Ottakringer Brauerei, Volksoper und weitere Locations laden zum gemeinsamen ESC-Schauen ein.

Ganz Wien feiert den Eurovision Song Contest 2026 – von der Inneren Stadt bis nach Brigittenau, vom Gürtel-Lokal bis hin zum Palais. In der ganzen Stadt gibt es Möglichkeiten, die Liveshows bei Public-Viewing-Events zu verfolgen. Dabei geht es längst nicht nur um die Übertragung selbst, sondern auch um Atmosphäre, Kulinarik und gemeinsames Feiern.

ESC-Public-Viewing im Palais Auersperg

Ein Angebot von vielen bietet das Palais Auersperg in der Josefstadt. Im barocken Garten wird der Song Contest im Rahmen der Reihe „Freiluft“ gezeigt. Die beiden Semifinale sowie das Finale werden dort am 12., 14. und 16. Mai live übertragen, der Eintritt ist frei. Bei Schlechtwetter wird kurzerhand in das Palais übersiedelt.

Das Konzept setzt auf ein offenes Setting: Der Garten des Palais Auersperg soll während der gesamten ESC-Woche als Treffpunkt dienen – nicht nur zu den Showzeiten. Bereits ab 15 Uhr ist geöffnet. 

Rund um die Live-Übertragungen passiert auch davor und danach noch einiges. DJ-Line-ups, Drinks und ein Programm während des Tages sorgen dafür, dass der Abend nicht erst mit dem ersten Ton beginnt. Auch größere Gruppen können sich Plätze sichern.

Weitere Informationen zum Public Viewing im Palais Auersperg.

Eurovision Village am Wiener Rathausplatz

Auch an anderen Orten wird gemeinsam geschaut: Am Rathausplatz entsteht mit dem Eurovision Village eine zentrale Public-Viewing-Fläche mit täglichem Programm. Neben den Liveshows gibt es dort unter anderem 

  • Konzerte,
  • DJ-Sets oder
  • Lustiges wie Karaoke und ein
  • ESC-Quiz

Als besondere Erinnerung darf man in die Rolle eines ESC-Stars schlüpfen und sich auf dem roten Teppich fotografieren lassen.

Weitere Informationen zum Eurovision Village am Wiener Rathausplatz.

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Damit reicht das Angebot von großen Open-Air-Flächen bis zu Indoor-Locations und kleineren Settings in den Bezirken. Da ist für jeden Fan etwas dabei, egal wann und wo in der Stadt.

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