Von Kinderdisco bis Tanzen auf der Donau: Events vor dem ESC

Der Rathausplatz wird vor dem Eurovision Song Contest zur großen Fanmeile, aber auch an vielen anderen Orten in der Stadt soll gefeiert werden. Stadtweite ESC-Events im Kurz-Überblick: Praterdome wird "After-Show-Hotspot"

wird "After-Show-Hotspot" Wien Museum wird zum Eurofan House

wird zum Eurofan House Eurovision Markt Contest am Naschmarkt: Spezialitäten aus allen Teilnehmerländern plus Live-Musik

Spezialitäten aus allen Teilnehmerländern plus Live-Musik Gemeinsames Singen mit Seniorinnen und Senioren :

: Silent Gehsteig-Disco und Disco Cruises auf der Donau

Bim Linie 49 wird zur Bühne: Mit Sing-Alongs & Jam Sessions Feiern im Praterdome Von 11. bis 16. Mai 2026 soll der EURO-CLUB im Praterdome Wien an sechs Abenden ein abwechslungsreiches Programm bieten. Als Host begleitet Eric Papilaya das Publikum durch die gesamte Woche. Heimische ESC-Stars und internationale ESC-Acts werden live auftreten. Auch die beiden Halbfinale und das Finale werden live in den Club übertragen. Die Golden Years Party am Freitag, den 15. Mai – von 16 bis 20Uhr – richtet sich insbesondere an ein älteres, ESC-affines Publikum. Im Mittelpunkt stehen ESC-Klassiker, Evergreens und beliebte Eurovision-Hymnen. Die europaweit größte "Kids Disco" findet am Samstag, den 16. Mai, von 14 bis 18 Uhr, statt.

Eurofan House im Wien Museum Vom 11. bis zum 16. Mai verwandelt sich das Wien Museum in das Eurofan House. Das Programm umfasst exklusive Interviews des größten internationalen Fan-Mediums Wiwibloggs mit den diesjährigen Acts, Paneldiskussionen und Vorträge. Es hat von Montag bis Samstag, von 10 bis 19 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. ESC-Schmankerl am Naschmarkt Am Mittwoch, 13. Mai findet von von 14 bis 19 Uhr der „Eurovision Markt Contest“ in und um den Marktraum am Naschmarkt statt. Zahlreiche Marktstände bieten dabei Spezialitäten aus jenen Ländern an, die am diesjährigen Song Contest in der Stadt Wien teilnehmen. Zudem gibt es Live-Musik.

Singen mit Senioren Der ORF wird zusammen mit den Häusern zum Leben, dem größten Anbieter in der Seniorinnen- und Seniorenbetreuung in Österreich, ein musikalisches Programm bieten. Beim SingAlong mit Monika Ballwein wird die Sängerin, Songwriterin und Vocalcoach in Begleitung eines Pianisten gemeinsam mit den Hausbewohnerinnen und Hausbewohnern ausgewählte Song-Contest-Klassiker und weitere Evergreens singen. Moderiert werden die drei Veranstaltungen, die im April im Haus Lopoldau, im Haus Augarten und im Haus Hetzendorf stattfinden von Eva Pölzl (ORF). Tanzen auf der Donau Disco Cruises finden täglich vom 9. bis 17. Mai auf der Donau statt: Internationale Live‑DJs legen an Bord der MS Vienna auf. Am 11. Mai hat die EURO DAY CRUISE einen besonderen Nostalgie‑Bonus – Musik von Udo Jürgens, Johnny Logan, Nicole, Vicky Leandros bis ABBA und vielen mehr.

Spaziergänge und Silent Disco Bei einem Guerillawalk hinterfragt der Wiener Performancekünstler Oliver Hangl die große Erzählung des Events gemeinsam mit Zufalls-Passantinnen und Bewohnerinnen. Als Spezialgast mischt sich der Cartoonist, Schriftsteller, Bachmann-Preisträger und bekennende ESC-Fan Tex Rubinowitz sowohl diskursiv als auch musikalisch ein - am 16. und 23.4., jeweils 18 Uhr. United by Music: Ein Spaziergang zwischen Glitzer und Alltag: Bei diesem Spaziergang werden Orte besucht, an denen Wien ESC-Geschichte geschrieben hat - am 30.4. um 17 Uhr. Beim Spaziergang am Wiener Zentralfriedhof dreht sich alles um Musik. Vorbei an den alten Arkaden werden berühmte Komponisten wie Brahms, Beethoven, Schubert besucht. Weiter geht es zu Musiklegenden wie Udo Jürgens, Gewinner des Eurovision Song Contest 1966 oder Paula Preradović, Textverfasserin der österreichischen Bundeshymne - am 4.5, 11. 45 Uhr. Eine Silent Gehsteigdisco findet am 5.5. um 18:30 Uhr statt. Alle Infos zu den Spaziergängen und der Silent Disco finden sich online unter eurovision.wien.gv.at