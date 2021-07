„Es wird sich ein neuer Strich bilden“

Zwar hat die Stadt diese Entwicklung vorhergesehen, ist aber bei der Kanalisierung der Sexarbeiterinnen gescheitert. Denn kein einziger Bezirkschef konnte oder wollte sich für eine „Erlaubniszone“ stark machen. Man setzte darauf, dass Laufhäuser die Frauen aufnehmen werden. „Das ist auch geschehen, aber diese Häuser sind ausgebucht“, so Langer.

Die Polizei präsentierte Montag einen Vergleich: In Wien sind 3300 Sexarbeiterinnen angemeldet, es gibt aber nur 1200 Prostitutionszimmer in Laufhäusern und Bordellen. In der Praxis aber bieten Sexarbeiterinnen nicht jeden Tag ihre Dienste an und arbeiten auch nicht rund um die Uhr. Zimmer werden oft doppelt und dreifach vergeben.