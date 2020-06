Wien droht ein Wander-Strich

Hora bleibt zusätzlich wegen der „Sommerpause“ im Rathaus im Regen stehen. Denn, wo jetzt die Damen ihre Dienste anbieten, werden ein weiteres Hotel und ein Studentenheim gebaut. Die Widmung Wohnzone – hier ist der Straßenstrich laut Prostitutionsgesetz verboten – hätte bereits im Juni ergehen sollen. „Ich erwarte mir jetzt den Beschluss für September“, so der Leopoldstädter Bezirkschef.

Ist die Widmung erteilt, reduziert sich der Straßenstrich im Prater auf 100 Meter Länge. Und zwar auf der Perspektivstraße vor dem Parkhaus der Messe Wien.

Für Szenekenner sind 100 Meter aber zu kurz. Und Alternativen gibt es kaum. So bewegte sich der Strich – nach dem Verbot auf der Linzer und der Felberstraße – zum Auhof an der Stadtgrenze. Dort fehlte es an Infrastruktur (Toiletten und Öffis). Zusätzlich war es den Sexarbeiterinnen zu abgelegen und zu gefährlich. Blieb die Brunner Straße in Wien-Liesing. Dort wiederum laufen Anrainer gegen das Gewerbe Sturm.

Zwar werden in Wien immer mehr Laufhäuser genehmigt, in diesen müssen aber die Frauen die Zimmer zahlen. Der Verdienst verringert sich drastisch. Insider warnen jetzt – wie in deutschen Großstädten – vor einem Wander-Strich von Bezirk zu Bezirk.