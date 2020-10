"Es wird immer enger": Wie die Neos um die Unternehmer kämpfen

Mit einer Partnerin betreibt sie drei „Supercycle“-Spinningstudios und momentan zusätzlich ein Outdoor-Studio am Donaukanal. Das ist zwar seit dem Start gut gebucht und es sei auch „eigentlich total schön“, mitten in der Stadt draußen zu sporteln, sagt Loudon – doch mit den fallenden Temperaturen geht die Zeit des temporären Standorts langsam, aber sicher zu Ende.

Auch die drei Indoor-Studios sind in Betrieb, erzählt die Unternehmerin. Auszahlen würde sich das zwar nicht, aber so könne sie wenigstens das Team zusammenhalten. Belohnt wird das nicht. Während es für andere Branche Mehrwertsteuersenkungen oder Freitests für Mitarbeiter gibt, bleibt die Sportbranche bei staatlichen Hilfen außen vor. „Wir sind wahnsinnig eingeschränkt, aber für uns interessiert sich keiner“, sagt Loudon. „Wenn das so geplant ist – okay, dann ist das ein interessantes Signal. Aber aus Public-Health-Perspektive würde ich mir schon die Frage stellen, ob es so geschickt ist, den ganzen Sport in der Stadt abzudrehen.“