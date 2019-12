Es wird frostig: Erster "Eistag" in Wien

Schneeflocken sorgten Dienstagfrüh in Wien für Winterfeeling. Während im Westen bereits im November fast meterhoch der Schnee lag und Niederösterreich am Wochenende angezuckert wurde, blieben die Flocken in der Bundeshauptstadt bislang aus. Lediglich Montag in den frühen Morgenstunden übte der Winter etwas, bevor er am Dienstag erneut seinen Auftritt hatte.

Doch kaum hatte man sich auf den Niederschlag eingestellt, war der Spuk auch schon wieder vorbei. Eine Schneedecke wird auch in den nächsten Tagen nicht bilden. Dafür wird es richtig frostig: Am Freitag erwartet Wien der erste " Eistag", das heißt, dass die Temperatur nicht über 0 Grad steigt, sagt der Meteorologe des Wetterdienstes Ubimet Florian Pfurtscheller.