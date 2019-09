Causa Chorherr: „Es war ein Fehler, die Spenden anzunehmen“

Anstoß der Ermittlungen war eine Anzeige aus dem Jahr 2017 gegen den damaligen grünen Gemeinderat Chorherr, der auch im Planungsausschuss saß. Für sein Ithuba-Schulprojekt in Afrika hatte er über einen Verein Spenden von Immobilienentwicklern entgegengenommen. Die Behörden gehen nun der Frage nach, ob diese Firmen dafür im Zuge von Umwidmungen Gegenleistungen erhalten haben – was alle Beteiligten bestreiten.

Zuletzt standen auch Spekulationen im Raum, wonach ein Architektenbüro, in dem Chorherrs Frau arbeitet, bei öffentlichen Aufträgen begünstigt worden sein soll. Hebein schließt das nach jetzigem Stand aus: „Die Stadt vergibt jährlich Tausende Aufträge an Architekten. An dieses Büro gibt es zumindest aus meinem Ressort aktuell nur einen Auftrag über 54.200 Euro. Ein weiterer über 3.500 Euro stammt aus 2017.“