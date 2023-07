Es war nicht die erste Drogentote im Stiegenhaus

Ein Kommen und Gehen

Am ersten Dezember-Wochenende war es wieder so weit. „Es war ein Kommen und Gehen von Leuten“, beschreibt der Staatsanwalt. Und das über Tage. Das spätere Opfer – bis zu diesem Zeitpunkt kannte der Angeklagte Melanie nicht – kam am Sonntag in die Wohnung. Ein gemeinsamer Freund hatte sie hergebracht. Konkret einer der Brüder T. „Beide waren schon sehr zu, als sie gekommen sind“, erinnert sich ein Zeuge. In der Wohnung habe Melanie noch eine Tablette auf einem Löffel verflüssigt und das dann getrunken. „Dann ist sie am Boden eingeschlafen.“