Erstes queeres Bildungszentrum in Wien eröffnet

Bildungszentrum soll auch als "Safe Space" dienen

Bildungsstadtrat Wiederkehr sprach von einem "Safe Space", wo sich queere Personen unterschiedlicher Altersgruppen über ähnliche Erfahrungen austauschen können und wo durch das Angebot von Gruppentreffen und Schwerpunktseminaren auch "die gesellschaftliche Aufklärungs- und Bildungsarbeit professionell erfüllt" werde. Für das Bildungszentrum wurden seit Dezember 2022 neue Räume im Erdgeschoss des Standortes der Beratungsstelle COURAGE mit dem Schwerpunkt queere Lebensweisen und der Österreichischen Gesellschaft für Sexualwissenschaften in der Windmühlgasse umgebaut und totalsaniert.

Aufgabe der queeren Bildungsarbeit sei es, sich mit queeren Lebensrealitäten auseinanderzusetzen, um Diskriminierung im Alltag zu erkennen und selbstbewusst dagegen auftreten zu können. Queere Bildungsarbeit sei damit ein wichtiger Schritt hin zu einer gerechten und inklusiven Gesellschaft, in der sich alle Menschen gleichermaßen entfalten können, wurde in der Aussendung betont. Das nächste queere Zentrum in Wien ist bereits in Arbeit: 2024 soll in der Fröbelgasse 22 in Wien-Ottakring ein queeres Jugendzentrum eröffnet werden, wo LGTBIQ-Jugendliche im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit professionelle Unterstützung bekommen.