Erster städtischer Treff für Senioren unterm Regenbogen in Wien

Deshalb war es Gebhardt auch so wichtig, dass der Treff in der Gumpendorfer Straße ein inklusiver ist. Bewusst hat er einen Zeitpunkt gewählt, an dem der Pensionistenklub mit Stammgästen gut besucht ist.

Ihr erster Eindruck? „Ich find’s super“, sagt die 75-jährige Maria Sindelar. „Mir gefällt’s, neue Menschen kennenzulernen. Ich habe ja auch einen Neffen, der Transvestit ist.“

Auch dem Tanzkurs ist sie nicht abgeneigt. Entwickelt haben ihn Andrea Tieber und Sigrid Mark vom Duo Adanzas für gleichgeschlechtlichl(i)ebende Paare. Im Senioren-Treff seien auch Freundinnen eingeladen.

Weniger Vorsicht nötig

Auch Peter Oberortner könnte sich vorstellen, hier ein paar Schritte zu wagen. Er steht neben der angeschnittenen Regenbogentorte und lässt den Blick durch den Saal schweifen.