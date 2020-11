Erster Erfolg nach Öffentlichkeitsfahndung, weitere Opfer gesucht

Am Donnerstag veröffentlichte die Polizei Fotos, die einen namentlich bekannten 50 Jahre alten Österreicher zeigen. Er steht im dringenden Verdacht des mehrfachen schweren Diebstahls. Dem Mann wird je ein Fall in Wien und Innsbruck zur Last gelegt, wo er mit alleinstehenden Frauen Beziehungen anbahnte und in einem günstigen Moment Wertgegenstände und Bargeld aus den Wohnungen stahl.

Nachdem sein Bild veröffentlicht wurde meldete sich am Sonntag eine 51-Jährige bei der zuständigen Polizeidienststelle und gab an, den Gesuchten im Sommer 2020 im Zuge eines Urlaubes kennengelernt zu haben. Anschließend sei es zu einigen Treffen gekommen. Am Montag solle es dann zu einem weiteren Treffen auf einem Bahnsteig des Wiener Hauptbahnhofs kommen. Beamte des Stadtpolizeikommandos Margarten observierten daraufhin den Treffpunkt und konnten den 50-Jährigen wenig später widerstandslos festnehmen.

Weitere Opfer gesucht

Bei der Einvernahme zeigte sich der Beschuldigte teilgeständig. Die Suche nach weiteren Opfern bleibt aufrecht. Sachdienliche Hinweise werden an das Kriminalreferat der Polizeiinspektion Schönbrunner Straße unter der Telefonnummer 01/31310/55226 erbeten.

