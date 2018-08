Erste Wiener Weine aus "Ersten Lagen" im Verkauf

Die sechs WienWein-Winzer (Wieninger, Mayer am Pfarrplatz, Christ, Edlmoser, Fuhrgassl-Huber und Stadtweingut Cobenzl) bringen mit 1. September die ersten 22 „ÖTW.Erste Lage“-Weine auf den Markt – also Weine aus den zwölf besten Rieden Wiens. Diese wurden zuvor nach den Vorgaben der Österreichischen Traditionsweingüter (ÖTW) im Bezug auf Bodenbeschaffenheit und Mikroklima klassifiziert. Gemeinsam mit den 60 Ersten Lagen der ÖTW-Mitglieder aus dem Kamp-, Krems- und Traisental sowie vom Wagram gibt es damit nun bereits 72 "Filetstücke" der jeweiligen Weinbauregionen. In den nächsten beiden Jahren sollen auch Top-Lagen aus Carnuntum dazu.kommen.