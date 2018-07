Erste Lagen: Grand Crus aus Österreich

Immer mehr Regionen mit DAC-System

Wer auf einem Weinetikett unmittelbar nach dem Namen des Weinbaugebiets die drei Buchstaben DAC (z. B. Kamptal DAC) findet, hat einen für das Gebiet typischen Qualitätswein vor sich. Die Abkürzung steht für Districtus Austriae Controllatus. Die Rebsorten, die die Herkunftsbezeichnung tragen dürfen, variieren von Weinbauregion zu Weinbauregion.

So weiß etwa jeder Weinfan, dass er bei einem Weinviertel DAC nur einen pfeffrigen Grünen Veltliner (GV) im Glas haben kann. Im Traisental könnte es sich ebenso um einen GV, aber auch um einen Riesling handeln. Genau so verhält es sich auch im Kremstal sowie im Kamptal. Die restlichen niederösterreichischen Weinbauregionen – Wachau, Wagram, Carnuntum und die Thermenregion – haben sich noch nicht zum DAC-System durchgerungen. Kritiker beanstanden etwa, dass der Name der Region ausschließlich auf den Etiketten der DAC-Weine stehen darf, nicht aber auf allen anderen Weinen.

Im Burgenland gibt es seit Kurzem fünf DAC-Gebiete. So stellt man am Neusiedlersee den Zweigelt sowie Cuvées mit mindestens 60 Prozent Zweigelt-Anteil in die Gebietsauslage. Am Leithaberg muss es sich beim Roten um einen Blaufränkischen und beim Weißwein um Weißburgunder (Pinot Blanc), Chardonnay, Neuburger, Grüner Veltliner oder ein Cuvée dieser Sorten handeln. Auf der ehemaligen Großlage Rosalia südlich des Leithagebirges im politischen Bezirk Mattersburg werden ab dem Jahrgang 2017 aus Blaufränkisch und Zweigelt DAC-Weine sowie eigenständige Rosé-Weine unter der Bezeichnung „Rosalia DAC Rosé“ vinifiziert. Und im Mittelburgenland steht ebenso der Blaufränkische im Fokus wie am Eisenberg im Süden.

Für Wien typisch ist der Gemischte Satz. Die Trauben müssen also aus einem Wiener Weingarten stammen, der mit zumindest drei weißen Qualitätsrebsorten bepflanzt ist, die gemeinsam gelesen und dann verarbeitet werden.

Die Steiermark erhält mit dem Weinjahrgang 2018 ein komplett neues Herkunftssystem. Dieses wird sich gemäß der drei Weinbaugebiete in Südsteiermark DAC, Vulkanland Steiermark DAC und Weststeiermark DAC gliedern. Die DAC-Weine werden in Gebiets-, Orts- und Riedenweine eingeteilt. So bleibt die traditionelle Rebsortenvielfalt erhalten, während auf der Orts- und Rieden-Ebene der Fokus auf lokal vorherrschenden Leitsorten gelegt wird. Typische Weine in der Steiermark sind Sauvignon Blanc, Burgundersorten wie Weißburgunder und Chardonnay/Morillon sowie der Schilcher in der Weststeiermark.