Erst getrunken, dann gestritten: Frau sticht auf Mann ein

Es passierte in den frühen Morgenstunden in einer Wohnung in der Hyrtlgasse (Ottakring). Eine Frau (46) und ein Mann (40), die zuvor Alkohol und Cannabis konsumiert hatten, gerieten in heftigen Streit. Sie griffen sich gegenseitig an. Irgendwann griff die 46-Jährige zum Messer und stach ihrem 40-jährigen Bekannten in den Oberarm.