Erneut Nachwuchs bei den "Schmuggel-Chamäleons" in Schönbrunn

Vor etwa einem Jahr, im Jänner 2021, hat der Zoll dem Wiener Tiergarten Schönbrunn über 70 Chamäleons übergeben, die einem Schmuggler am Flughafen Wien abgenommen worden sind. Die Reptilien aus Tansania waren damals in einem sehr schlechten Zustand. Sie haben sich aber gut erholt, dass sie nun erneut Nachwuchs bekommen haben. „Mittlerweile haben alle der seltenen Chamäleon-Arten Eier gelegt, von drei Arten sind die Jungtiere bereits geschlüpft“, so Revierleiterin Inez Walter.

Unter den beschlagnahmten Tieren waren auch die stark gefährdeten Spitznasen-, Zweihorn- sowie Zwergchamäleons. Schönbrunn übernahm damals die Notversorgung der exotischen Tiere und brachte sie in speziellen Terrarien unter.