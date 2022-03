Erneut illegale Teigtascherl-"Fabrik" in Wien-Favoriten ausgehoben

Nach l├Ąngerer Zeit ist in Wien wieder eine illegale Teigtascherl-"Fabrik" ausgehoben worden. Am Montag wurden Polizei, Marktamt und die Gruppe f├╝r Sofortma├čnahmen in einer Wohnung in Favoriten f├╝ndig. Es wurden 300 Kilogramm Teigtascherl, circa 220 Kilogramm Mehl, vier Packerungen mit undefinierbarem, verdorbenem Fleisch und mehrere Kilogramm Shrimps beschlagnahmt, best├Ątigte Marktamts-Sprecher Alexander Hengl einen Bericht der Gratiszeitung "Heute".

Wochenlang Lebensmittel geschleppt

Die Kontrolleure gingen dabei Hinweisen von Anrainern nach, wonach ├╝ber Wochen kiloweise Lebensmittel wie Mehl und Fleisch in die Wohnung bei der Laxenburger Stra├če geschleppt worden w├Ąren, hie├č es in dem "Heute"-Artikel. Sie hefteten sich an die Fersen der Inhaber.

In der mit vier riesigen K├╝hltruhen vollgestellten Wohnung d├╝rfte seit L├Ąngerem unter ├Ąu├čerst bedenklichen hygienischen Bedingungen gekocht worden sein. Die letzte Teigtascherl-"Fabrik" flog 2020 auf.

